2020/03/19 | 23:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اجتماع الكتل الشيعية بتشكيل لجنة من السباعية لابلاغ رئيس الجمهورية برفض ترشيح الزرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء اجتماع الكتل الشيعية بتشكيل لجنة من السباعية لابلاغ رئيس الجمهورية برفض ترشيح الزرفي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء اجتماع الكتل الشيعية بتشكيل لجنة من السباعية لابلاغ رئيس الجمهورية برفض ترشيح الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).