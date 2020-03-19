2020/03/19 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اجتماع الكتل الشيعية في مكتب السيد الحكيم، وانباء عن اجماع برفض الزرفي وتشكيل لجنة من السباعية لتبليغ برهم صالح برفض الزرفي وتكليف مرشح اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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