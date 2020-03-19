تعيبان: صالح خان الدستور وعلى الكتل وضع حد لتصرفاته

2020/03/19 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون عبد الامير تعيبان، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية خائن للدستور وينبغي وضع حد لتصرفاته من قبل الكتل السياسية بعد تكليفه لعدنان الزرفي بشكل مخالف للدستور ومتجاوز للكتلة الاكبر.وقال تعيبان في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “رشيح الزرفي سابقة خطيرة تمر في تاريخ العراق ورئيس الجمهورية خرق الدستور”.واضاف ان […]

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