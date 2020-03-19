2020/03/19 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تناشد الزائرين بأداء زيارة الإمام الكاظم (ع) عن بُعد ومن خارج مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تناشد الزائرين بأداء زيارة الإمام الكاظم (ع) عن بُعد ومن خارج مدينة الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).