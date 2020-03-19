الأمم المتحدة تحذر من ركود اقتصادي عالمي “شبه حتمي”

2020/03/19 | 23:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، من ركود عالمي “شبه حتمي”، لافتا إلى أن الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا “لن تعالج النطاق العالمي للأزمة وتعقداتها”.وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي: “هذه لحظة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم..نحن في وضع غير مسبوق والقواعد […]

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