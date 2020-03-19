ملكة جمال السليمانية تكشف عن اصابتها بفيروس كورونا + صورة

2020/03/19 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….كشفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب “يارجان” يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.وكتبت يارجان على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مع صورة حديثه بها، أنها تؤكد إصابتها بشكل رسمي بفيروس كورونا، راجية الاشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين […]

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