الفتح: اجتماع القوى السياسية رفضت تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية

2020/03/19 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف النائب، حامد الموسوي، اليوم الخميس، ان “اجتماع الكتل السياسية اليوم اكد على رفض تكليف الزرفي برئاسة الحكومة.وقال الموسوي، لـ”العهد”، ان “الرئيس صالح خالف الدستور بتكليفه الزرفي لعدم الاعتماد على مرشح الكتلة الاكبر”، مشيرا الى انه “الكرد والسنة والشيعة جميعهم سيرفضون تكليف الزرفي برئاسة الحكومة الجديدة”.واشار الموسوي، الى ان “الزرفي سيواجه […]

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