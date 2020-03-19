هكذا تسلل كورونا إلى الأردن وارتفاع الإصابات لـ69.

2020/03/19 | 23:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء انتشار فيروس كورونا في العالم، شرعت الحكومة الأردنية بالتدابير الاحترازية لمنع دخوله إلى أراضيها، القصة بدأت عندما جازف الأردن بإرسال طائرة إلى مدينة ووهان الموبوءة لإجلاء رعاياه ورعايا عرب كأول دولة تأخذ هذا الإجراء، ثم سارع بتعليق حركة الطيران مع الصين وكوريا الجنوبية ومن ثم إيران بعد ذلك، حين تبين أن هذه الدول […]

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