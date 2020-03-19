العتبة الكاظمية تناشد بأداء الزيارة عن بُعد بسبب اتساع انتشار كورونا والقوات الأمنية تغلق منافذها

2020/03/19 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب "يارجان"، الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.

وكتبت يارجان على مو

بغداد اليوم - كربلاء

قررت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، الجمعة، وضع مدينة للزائرين تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها للحجر الصحي.

وقالت الامانة في بيان، انها "قررت وضع مدينة سيد الاوصياء للزائرين على طريق كربلاء - بغداد تحت تصرف وزارة

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، تسجيل إصابة جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لما ورد في بي

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