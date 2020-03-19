ملكة جمال السليمانية تكشف اصابتها بكورونا وتوجه مناشدة لعدد من الأشخاص

2020/03/19 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

كشفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب "يارجان"، الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.

وكتبت يارجان على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مع صورة حديثه بها، أنها "تؤكد إصابتها بشكل رسمي بفيروس كورونا، راجية الاشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية لاجراء الفحص الطبي".

وشنيار احمد المعروفة باسم "يارجان" من مواليد عام 1996 وهي طالبة بجامعة السليمانية كلية علوم الحاسبات، وكانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وانواع الموضة التي تختارها لنفسها، واصبحت "ملكة جمال السليمانية" بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة.

وشاركت "يارجان" في مراسم انتخاب ملكة جمال اسيا التي جرت في فيتنام بمشاركة مرشحات الدول الاسيوية والتي فازت فيها الفتاة الفلبينية "كيشا جوا" مع انتخاب وصيفتين اولاهما من كوريا الجنوبية والاخرى فيتنامية.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

قررت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، الجمعة، وضع مدينة للزائرين تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها للحجر الصحي.

وقالت الامانة في بيان، انها "قررت وضع مدينة سيد الاوصياء للزائرين على طريق كربلاء - بغداد تحت تصرف وزارة

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، تسجيل إصابة جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لما ورد في بي

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