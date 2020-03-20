2020/03/20 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة ابتداء من الغد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة ابتداء من الغد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).