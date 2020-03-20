الامانة العامة للعتبة الكاظمية تطالب بتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين

2020/03/20 | 00:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب للنهوض بمسؤولياتها بتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين.

وقالت الامانة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، وتابعتها "الغد برس"، "نناشد المؤمنين بأداء زيارة الإمام الكاظم (ع) عن بُعد ومن خارج مدينة الكاظمية المقدسة حرصا على سلامتهم وسلامة عوائلهم بسبب اتساع انتشار وباء فايروس كورونا القاتل".

واضافت اننا "نناشد رئاسة مجلس النواب للنهوض بمسؤولياتها والزام الجهات الامنية لتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين عامة والزائرين خاصة حرصا على سلامتهم وسلامة عوائلهم بسبب اتساع انتشار وباء فايروس كورونا القاتل".

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