2020/03/20 | 00:01 - المصدر: الغد برس

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السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين تجنبا لان

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السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين تجنبا لانتشار فيروس كورونا

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