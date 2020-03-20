العدل تنفي وفاة سلطان هاشم وتوضح وضعه الصحي

2020/03/20 | 00:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] نفت وزارة العدل العراقية الانباء التي تواردت من بعض وسائل التواصل الاجتماعي[الفيس بوك] بشأن وفاة وزير الدفاع في النظام البائد سلطان هاشم.

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