صحة الرصافة: عدد المصابين بكورونا ارتفع الى 49 بعد تسجيل 4 حالات جديدة

2020/03/20 | 00:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا بجانب الرصافة الى 49 بعد تسجيل 4 اصابات جديدة.

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