لمى محمد - مالم يقال عن الكورونا - بساطة 9

2020/03/20 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد في انتقام كبير من الطبيعة لما حدث ببحارها، بهوائها..بجبالها..بغاباتها..بحيواناتها..بفقرائها..بأطفالها..رمت علينا بكائنات مجهرية قادرة على قتل الكبر و الغرور في رأس أكبر حاكم، و أعند مقاتل…فيروس الكورونا هو ببساطة نتاج قتل البشر المستمر لأمنّا الطبيعة..غابات استراليا الجميلة الخضراء الكبيرة كانت رئة في هذا الكوكب..التهمت الحرائق ملايين الهكتارات وقتلت ما لا يعد ولا يحصى من الحيو......

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