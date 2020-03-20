بماذا نصحت الصحة العالمية العراقيين ؟

2020/03/20 | 00:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ان الحل الوحيد لمواجھة فيروس "كورونا" المستجد في العراق ھو الوقاية، مؤكدة ان الاجراءات المتخذة جنبت البلاد من وقوع "كارثة".وقال مندوب المنظمة في العراق، أدھم رشاد، في حديث متلفز لوسائل اعلام رسمية، اليوم،ان "الأرقام المسجلة كمصابين بفيروس كورونا في العراق يجب المحافظة عليھا". وأضاف رشاد، ان "الحل الوحيد لمواجھة كورونا في العراق ھو الوقاية"، مؤكدا ان "الخطوات التي اتخذھا العراق منعت من وقوع كارثة، ونحذر من التجمعات".وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 15 إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، توزعت بين محافظات بغداد والنجف وبابل وذي قار والبصرة وكربلاء.وقالت الوزارة في بيان، انه "تم اجراء 61 فحصا في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 موزعة كالتالي:- (4 حالات في الرصافة، و5 حالات في النجف، و3 حالات في بابل، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في البصرة، وحالة واحدة في كربلاء".واضاف البيان ان "الوفيات: حالة واحدة في ذي قار، فيكون مجموع الإصابات الكلي:192 ،والوفيات الكلي: 13."

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