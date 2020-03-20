بسبب كورونا.. مطالبة بإصدار عفو عن السجناء باستثناء فئة

2020/03/20 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب القيادي في تحالف القوى العراقية النائب أحمد الجبوري يوم الخميس بإصدار عفو خاص عن السجناء باستثناء المتهمين والمدانين بالارهاب، وذلك بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال الجبوري في بيان ورد لشفق نيوز، إن "العراق يمر بظرف صحي و اقتصادي قد يكون الأخطر في السبعين سنة الأخيرة، حيث يحاصر فايروس كورونا الشعب من الاتجاهات الأربعة، وأسعار النفط تهدد الموارد الضرورية لمعالجة هذا الوباء".

وأضاف أن "سجون العراق مكتظة بالنزلاء من مختلف الجرائم والجنح، ما يتطلب التعجيل بعفو خاص يشمل الأحكام المشمولة بالكفالة ودفع الدية والصلح العشائري ويستثني بالمطلق الارهابيين بوصفهم عدو الانسانية والوجه الآخر لفايروس كورونا".

ودعا الجبوري، الحكومة، إلى "تطبيق القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات" باعتبار اكتظاظ السجون تجمعات بشرية ناقلة للمرض بشهادات أصحاب الاختصاص، والمصيبة ستكون أشد مع الواقع المعروف لسجون العراق من حيث الأكتظاظ و نقص الشروط الصحية".

وأشار إلى أن "إسقاط حجة أو وسيلة من كورونا يمثل خطوة مهمة في معالجة الوباء وانقاذ حياة ملايين العراقيين".

وأردف الجبوري بالقول، "عفو خاص ومشروط أقل ضررا من وباء ينطلق من السجون ..



لا نكافأ المجرم بل نتقي الله في الأقل ضررا ..



إصلاح المجتمع مسؤولية لا مساومة".

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