محافظ واسط: 100 ألف خرقوا حظر التجوال والخطر قادم

2020/03/20 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي يوم الخميس عن خرق 100 ألف شخص لحظر التجوال في المحافظة، محذراً من احتمال انتشار الوباء في كل الأحياء والمناطق.

وخاطب المياحي، في تصريحات صحفية وردت لشفق نيوز، شكان واسط بالقول، "يؤسفني أن أقول لكم إن أكثر من 100 ألف مواطن خرقوا حظر التجوال اليوم في واسط"، منوهاً إلى أن "البعض يستهزئ وآخرين يتجاهلون والبعض يعتبرون الحظر تحدي ولازم نكسره!!".

وأشار إلى أن "كل التقديرات تفيد بأن الأسبوع القادم صعب وخطر وربما ينتشر الوباء في كل الاحياء والمناطق"، مشيراً إلى أن "دول عظمى فتك بها الوباء وانهار النظام الصحي فيها والوفيات بالمئات يومياً".

وحذر المياحي بالقول، "إذا بقي الجهل والفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية يسيطر على عقول البعض، والله سنندم جميعاً".

ودعا محافظ واسط، السكان، إلى عدم الخروم من المنازل، واستخدام تعليمات الوقاية.

وارتفعت اصابات كورونا في العراق إلى 192، بينها 14 حالة وفاة، و43 حالة تعافٍ.

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