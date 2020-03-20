الاوقاف النيابية وعبر “العهد نيوز” توجه دعوة عاجلة لزوار الكاظمية المقدسة (موسع)

2020/03/20 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت لجنة الاوقاف النيابية، اليوم الجمعة، دعوة الى الزائرين بالاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على سلامتهم.وقال الشيخ حسين اليساري، رئيس اللجنة، في تصريح خص به “العهد نيوز”، انه “اوجه دعوة عاجلة لكل زوار الامام الكاظم ع ان يؤجلوا زيارتهم لهذه السنة والاكتفاء بالدعاء والزيارة من دورهم في محافظاتهم”.واضاف، انه “وتماشيا مع تعليمات المرجعية […]

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