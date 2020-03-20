2020/03/20 | 00:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….طالب القيادي في تحالف القوى العراقية النائب أحمد الجبوري يوم الخميس بإصدار عفو خاص عن السجناء باستثناء المتهمين والمدانين بالارهاب، وذلك بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.وقال الجبوري في بيان له تلقته ( المستقلة)….إن “العراق يمر بظرف صحي و اقتصادي قد يكون الأخطر في السبعين سنة الأخيرة، حيث يحاصر فايروس كورونا الشعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يطالب بإصدار عفو خاص عن السجناء باستثناء فئة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يطالب بإصدار عفو خاص عن السجناء باستثناء فئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).