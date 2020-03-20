صحة ذي قار تعلن شفاء المصاب الاول بكورونا

2020/03/20 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء اليوم الخميس ، عن اكتساب المصاب الاول بفيروس كورونا الشفاء التام ومغادرته الحجر الصحي .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” المصاب دخل المستشفى بتاريخ 4/3/2020 ، وتعامل معه وفق اعلى المعاير الصحية المعمول بها ، ووضعه تحت الملاحظة و الرعاية […]

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