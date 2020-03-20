الحمية الصحية للتخطيط للحمل

2020/03/20 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /إذا كنت تخططين للحمل عليك تهيئة الظروف المواتية للإخصاب والحمل الصحي.ويبدأ ذلك بالتغذية السليمة المتوازنة التي توفر مغذيات مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم ودهون أوميغا3 واليود.إليك أهم الأطعمة التي يحتاجها جسمك خلال التخطيط للحمل: حمض الفوليك.ينصح الخبراء بتناول المرأة 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً خلال الشهر السابق للحمل.وللحصول على […]

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