اجتماع بيت “الحكيم” بشأن “الزرفي” ينتهي بتخبّط محور إيران

2020/03/20 | 00:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت يبدو أن القوى السياسيّة الشيعية لا ترضى بغير الخراب الذي يجر الخراب لـ #العراق، فهي حتى بعد تكليف #عدنان_الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، ما زالت تعقد الاجتماعات

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