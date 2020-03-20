إيطاليا تتجاوز الصين بأعداد وفيّات “كورونا”

2020/03/20 | 00:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلنت إيطاليا، مساء اليوم، الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات بفيروس “كورونا”، متجاوزة مكان بذلك مصدر انتشار الفيروس، الصين.وبلغ عدد الوفيات بفيروس “#كورونا” أو المعروف بـ (كوفيد-19)، في

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