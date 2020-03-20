2020/03/20 | 00:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لصبح العدد 12 اصابة “.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” وفقا لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل الاصابة الثانية عشر لفايروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل الاصابة الثانية عشر لفايروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).