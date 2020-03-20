السليمانية تخفف قيود حظر التجوال بقرارات جديدة

2020/03/20 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر محافظ السليمانية، يوم الخميس، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المدينة، مبينا أن بإمكان المواطنين التجوال لانجاز أعمال ضرورية اعتباراً من منتصف الليل لغاية الساعة السادسة صباحاً.

وقال المحافظ هفال أبو بكر، في تصريحات صحيفة، إن بإمكان المواطنين في حدود جميع الوحدات الادارية التابعة لمحافظة السليمانية التجوال اعتبارا من الساعة 12 ليلا لغاية السادسة صباحا لانجاز أعمال ملحة من دون الحصول على إذن بشرط تطبيق جميع الشروط والتعليمات الصحية والامنية المعلنة.

وأضاف أنه يسمح للتبادل التجاري والوقود والمستلزمات اليومية والخضروات والفواكه والالبان والمواد الغذائية الاخرى واصحاب المناحل والبيوت البلاستيكية بشرط الا تكون حركتم مخالفة للتوصيات الصحية والادارية والامنية.

واشار أبو بكر إلى أنه يسمح لمدراء وموظفي مديريات الحسابات والبنوك (واية دائرة تتسلم الراتب في اليوم المحدد) التنقل والدوام بشرط اظهار اثباتات رسمية تثبت ذلك.

وتابع أنه داخل مدينة السليمانية ماعدا مركز المدينة يسمح بفتح محلات الأكلات السريعة بشرط البيع بالطلبيات فقط (ديليفري) والالتزام بالتعليمات الصحية والادارية.

وأردف أن التبادل التجاري في المعابر الدولية والمطارات ومابين المحافظات والوحدات الادارية تستمر وفقا للاجراءات الصحية والاقتصادية والمالية والادارية والامنية.

ومن المقرر ان يستمر حظر التجوال في إقليم كوردستان لغاية 23 آذار/مارس الجاري، وذلك ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا.

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