راصد جوي: مطر وبرد دون المعدل السنوي يداهمان البلاد غدا السبت والأحد المقبل

2020/03/20 | 00:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، أن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي ممطر، فيما يعقبه موجة برد دون المعدل السنوي ستتاثر بها المناطق الغربية.





وقال الزيادي، لـ"الغد برس"، أن " منخفض جوي يحمل أمطار معتدلة الشدة ذات طابع ديمي يبدأ صباح يوم غد السبت يؤدي إلى هطول الأمطار على مناطق واسعة في البلاد"، لافتا إلى أن " تركيز المنخفض سيكون في المنطقة الوسطى ومدن الفرات الأوسط".





وبين أن "مدن الجنوب والأقسام الشمالية ستكون أقل شدة، فيما يحتمل زخات خفيفة متقطعة تسقط عليها".





وأشار إلى أن"التوقعات تشير إلى ان هناك موجة باردة ستطال مدن البلاد بعد موجة المطر، تبدأ نهار الأحد لتكون درجات الحرارة دون المعدل السنوي في مثل هذا الوقت"، مؤكدا أن " الأقسام الغربية والمنطقة الشمالية ستكون اكبر المتأثرين بموجة البرد حيث ستسجل بغداد حوالي ١٨م الأحد المقبل كدرجة عظمى".

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