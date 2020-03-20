2020/03/20 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة العامة للعتبة الكاظمية تناشد القائد العام للقوات المسلحة توجيه الاجهزة الأمنية للنهوض بمسؤولياتها لتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين عام... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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