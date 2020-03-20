2020/03/20 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – حذّر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في خطاب الخميس من مرحلة “أكثر صعوبة” في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة الآلاف وخلف أضرارا اقتصادية في العالم.وقال الملك سلمان في خطاب متلفز، هو الأول لزعيم دولة خليجية حول الفيروس، “اننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل السعودي يحذر من مرحلة “أكثر صعوبة” في مواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل السعودي يحذر من مرحلة “أكثر صعوبة” في مواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).