بريطانيا تتوقع السيطرة على الفيروس في 12 اسبوعاً بشرط اتباع التعليمات

2020/03/20 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – قال رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون الخميس إن بإمكان بلاده “عكس المسار خلال 12 أسبوعا” في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف جونسون في مؤتمر صحافي يومي من مقر الحكومة في داونينغ ستريت “بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا” بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.وأوصت بريطانيا، التي سجلت حتى […]

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