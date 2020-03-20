جهة دينية تدعو الحكومة لفرض حظر التجوال على زوار شيعة

2020/03/20 | 00:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في بغداد، يوم الخميس، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، إلى فرض حظر التجوال ومنع تدفق الزوار للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت العتبة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها تناشد، رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لـ"توجيه الأجهزة الأمنية كافة للنهوض بمسؤولياتهم لتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين عامة والزائرين خاصة حرصا على سلامتهم وسلامة عوائلهم بسبب اتساع انتشار وباء فايروس كورونا القاتل".

كما ناشدت العتبة، الزوار، بـ"أداء زيارة الإمام الكاظم (ع) عن بُعد ومن خارج مدينة الكاظمية المقدسة حرصا على سلامتهم وسلامة عوائلهم".

وكانت الأمم المتحدة ووزارة الصحة العراقية قد حذرت، الخميس، من تحول العراق إلى بؤرة وباء لفيروس كورونا إذا لم يرضخ زوار العتبات الدينية لإجراءات الصحة وعلى رأسها حظر التجوال.

ويتوافد عدد كبير من الزائرين إلى مدينة الكاظمية في بغداد، لزيارة الإمام الكاظم؛ وهو ما أثار استياء الجهات الرسمية بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.

وتوفي 14 شخصا في العراق؛ جراء وباء كورونا المستجد، من بين 192 إصابة مؤكدة في أرجاء البلاد.

ويوافق السبت المقبل، زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، ويقع ضريحه في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

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