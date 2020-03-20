2020/03/20 | 00:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الخميس بإغلاق مدينة الكاظمية المقدسة، ومباشرة اخلائها من الزائرين الوافدين من مدن مختلفة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).كما بدأت بتوجيه النداءات عبر مكبرات الصوت في مختلف إحياء الكاظمية، مطالبة الاهالي بعدم الخروج من بيوتهم حفاظا على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا.بجانب ذلك وجهت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مدينة الكاظمية ونداءات بمكبرات الصوت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مدينة الكاظمية ونداءات بمكبرات الصوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).