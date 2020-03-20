2020/03/20 | 00:51 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركيا تسجيل 4 وفيات و 168 إصابة جديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 00:51.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجيل 4 وفيات و 168 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجيل 4 وفيات و 168 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجيل 4 وفيات و 168 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).