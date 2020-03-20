صحة كربلاء :  تعلن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

2020/03/20 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن مديرعام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي ، مساء الخميس ، عن شفاء ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي ( ردهة الحميات ) “.وقال الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” المصاب كان […]

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