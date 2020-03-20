ملكة جمال السليمانية تتلاعب بمتابيعها: لم أصب بكورونا

2020/03/20 | 01:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب "يارجان" يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها إصابتها بالمرض.

وقالت "يارجان" في مقطع مصور على "انستغرام" إنها تريد طمأنة جمهورها ومحبيها بأنها غير مصابة بفيروس كورونا وأنها تعاني فقط من الانفلونزا العادية.

واعتبرت أن ما يشاع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

وجاء هذا النفي بعد ساعات من نشر "يارجان" صورة كتبت إلى جانبها بإنها مصابة بكورونا، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.

وجرى تداول خبر إصابتها بالفيروس على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشنيار احمد المعروفة باسم "يارجان" من مواليد عام 1996 وهي طالبة بجامعة السليمانية كلية علوم الحاسبات، وكانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وانواع الموضة التي تختارها لنفسها، واصبحت "ملكة جمال السليمانية" بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة.

وشاركت "يارجان" في مراسم انتخاب ملكة جمال اسيا التي جرت في فيتنام بمشاركة مرشحات الدول الاسيوية والتي فازت فيها الفتاة الفلبينية "كيشا جوا" مع انتخاب وصيفتين اولاهما من كوريا الجنوبية والاخرى فيتنامية.

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