2020/03/20 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان – اعلنت ملكة جمال السليمانية احدى محافظات اقليم كردستان العراق ، شنيار أحمد المعروفة بلقب “يارجان” يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.وكتبت يارجان على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مع صورة حديثه بها، أنها تؤكد إصابتها بشكل رسمي بفيروس كورونا، راجية الاشخاص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).