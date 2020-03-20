شاهد : ضبط سعوديين شربا ديتول للوقاية من كورونا

2020/03/20 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت النيابة العامة في السعودية، الخميس، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات الشهيرة وبالاخص ديتول ، الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي، بهدف “التضليل” بأنه يقي من فيروس كورونا المستجد.وأكدت النيابة العامة أنه وفقا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل التعقيم […]

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