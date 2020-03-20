2020/03/20 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حافظ الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الخمسة الأوائل.ووفقا لموقع “Transfermarkt” العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن القيمة السوقية لمبابي، تبلغ حاليا نحو 200 مليون يورو.وتقدم النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الثاني، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم 2020) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).