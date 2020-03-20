جواد بولس - شركاء في القلق حلفاء في العمل

2020/03/20 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس أخرجتني محادثة صديقي حچاي أول أمس من رمادية أجواء العزلة القسرية التي اعيشها في البيت، وأدخلَت الى قلبي جرعة فرح شفيف.تعرّفت الى حچاي قبل خمسة وأربعين عامًا، عندما تزاملنا كطالبين في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس.قصتي معه طويلة وفيها من التفاصيل ما يثبت كيف يمكن أن يحوّل عدوّان تعاليم الدم الموروثة عن "توراة ملوكهم" إلى بذور أمل واعدة والى قناعة بأنّ مستقبلنا على هذه الارض ليس سوى ا......

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