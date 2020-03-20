المغرب يفرض حال الطوارئ ويعلن أنّ الأيام المقبلة حاسمة بعد اكتشاف كورونا غير وافدة

2020/03/20 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – الدار البيضاء -عبدالحق بن رحمون – أعلن المغرب مساء الجمعة فرض حال طوارئ صحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، “كوسيلة لا محيد عنها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الخميس.فيما تبذل المؤسسات الصحية اقصى حالات الاستنفار وسط نقص واضح بالامكانات بالرغم من قرار […]

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