حنان بن عريبية - مُستعمَرة العِلم كُورونا وأفاتار الهيمنة

2020/03/20 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بن_عريبية كورونا : " أصبحت الآن تجسيداً للموت ومدمّر العوالم " في خضم جدولة الأوضاع الراهنة نجد أن فيروس كورونا الوبائي يحتل الصدارة ككارثة وبائية اكتسحت جميع مكونات التقسيم الجغرافي للدول..ضاربة بذلك جميع معايير القوى التقليدية..وبالتالي كان لهذا السوط الفيروسي دورا في محو التفرقة بين أقوى الدول وأضعفها كغزو وبائي شامل شل حركة جميع الشرائح وعطل صيرورة الحياة الطبيعية بنفس درجة الهلع وتفاوت درجات ......

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