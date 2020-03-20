ثلث حوالات السوريين من الخارج إلى جيب الحكومة السورية

2020/03/20 | 01:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل 100 دولار مرسل تنال الحكومة السورية ثلثه بموجب سعر صرف المصرف المركزي

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