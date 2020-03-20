الحمزات .. فصيل اشتهر بانتهاك حقوق المدنيين

2020/03/20 | 02:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصيل “يتحكم بمصائر المدنيين”..شهرة واسعة بـ “انتهاك حقوق الناس”

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