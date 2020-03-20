تقرير للإمنستي عن القنابل المسيلة للدموع التي استخدمها الأمن العراقي

2020/03/20 | 02:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف استخدام الأمن العراقي للقنابل المسيلة للدموع كأداة لقتل المتظاهرين

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