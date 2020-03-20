خان زوجته فأصيب بفيروس كورونا

2020/03/20 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد تقرير جديد أن بريطانيا يعاني من “حالة ذعر شديد” بعد أن أصيب بفيروس كورونا في رحلة سرية إلى إيطاليا مع عشيقته.وذكرت صحيفة ّذي صن” البريطانية أن المريض الذي لم يذكر اسمه، في أواخر الثلاثينات من عمره، و”ذو مكانة وظيفية رفيعة المستوى”، أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل المملكة المتحدة.وعندما […]

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