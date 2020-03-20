مسؤول عراقي يهاجم ترامب.. ويعرض إرسال فريق لمواجهة

2020/03/20 | 02:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم مسؤول في وزارة الصحة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية إعلان الأخير استعمال علاج لفيروس "كورونا".

هاجم مدير صحة الكرخ الرئيس الأمريكي على خلفية إعلان الأخير استخدام علاج مضاد للملاريا للمصابين بـ"كورونا"

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان له، يوم الخميس 19 آذار/مارس، إن "المعتوه ترامب أعلن، وكأنهم اكتشفوا اكتشافًا، أنهم سوف يستعملون علاج (كلوروكوين (chloroquine لعلاج حالات كورونا لأنهم اكتشفوا بأنه علاج فعال".

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لكنه لا يصيب الملحدين

وأضاف، "اكذب على شعبك أيها الغبي، فنحن نستعمله لمرضانا منذ بداية ظهوره في العراق"، فيما شدد مخاطبًا الرئيس الأمريكي "إذا كنت تحتاج فريق طبي من مستشفى الفرات العام فلا مانع لأجل الإنسانية فقط".

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، على استخدام دواء مضاد للملاريا، في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعن ترامب، مصادقته على استخدام دواء "كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى "النتائج الأولية مشجعة للغاية".

كما بين ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، أن "بلاده بوسعها توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري"، موضحًا أن "العلاج قد يغير الوضع بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا".

ويستبعد مختصون إمكانية إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" قريبًا، إذا تتطلب التجارب بين عام إلى عام ونصف على أقل تقدير.

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