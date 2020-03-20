فندق مطار دمشق الدولي لحجر «كورونا» الصحي

2020/03/20 | 02:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستثمر السوري «رضوان المصري» وضع فندق #مطار_دمشق_الدولي تحت تصرف الحكومة السورية للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس #كورونا الذي لم تعترف السلطات حتى الآن بوجود أي إصابه به في البلد.

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