ما هو السعال الجاف المستمر؟

2020/03/20 | 03:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة، مع تسجيل ما يقرب من 200 ألف حالة إصابة بالعدوى وآلاف الوفيات في جميع أنحاء العالم.وحُذّر الناس من السعال المستمر الجاف، أحد الأعراض الرئيسية لـ Covid-19.وتوصي الإرشادات بضرورة عزل الناس لأنفسهم، إذا كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك السعال الجاف والمستمر.– […]

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