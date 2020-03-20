هل تعمل من البيت بسبب كورونا؟ خفّف التوتر بهذه الطرق

2020/03/20 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع بلوغ انتشار فيروس كورونا المرحلة 2 في كثير من الدول، والتي يمكن فيها أن تنتقل العدوى داخل بلدان غير التي انتشر فيها بشكل كبير، مثل الصين وإيران وإيطاليا، نصحت الكثير من الهيئات والشركات موظفيها بالعمل من البيت إذا كان ذلك ممكناً.ويمكن أن تجد ذلك مريحاً في البداية، لكنه مثير للتوتر مع الوقت […]

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